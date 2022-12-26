Украина работает над тем, чтобы россии присвоили статус страна-агрессор или страна-террорист, - посол

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что ключевым приоритетом на 2023 год, над которым работает весь дипломатический корпус, является предоставление россии правильного статуса – страна-агрессор или страна-террорист.

Об этом Маркарова сказала в интервью Суспільному.

Она пояснила, что существует статус, называемый страна-спонсор терроризма. Туда входят 4 страны: Северная Корея, Сирия, Куба и Иран. Маркарова объяснила, что Украина достаточно долгое время ведет переговоры с партнерами о том, что россия должна быть добавлена в этот список для того, чтобы "ее называли правильно, и чтобы включились ограничения, позволяющие еще больше изолировать рф".

– Мы, конечно, понимаем, что она не спонсор терроризма. Этот статус когда-то был придуман именно для стран, оказывающих помощь террористическим организациям на их или другой территории. А россия сама террорист. То есть это страна, у которой регулярная армия, правительство, президент, так сказать, избранный. Они все военные преступники. Все они занимаются агрессией и терроризмом. Поэтому один вопрос – это как мы назовем, так сказать, рф, другой вопрос – что за этим названием будет стоять, - отметила дипломат.

Она рассказала, что один из альтернативных вариантов, который обсуждался и еще не принят, это найти новую категорию для россии и принять новый закон в Конгрессе, назвав рф страной-агрессором, или страной-террористом, или страной-агрессором, совершающей террористические акты в отношении гражданского населения.