Оккупанты сменили командующего западным военным округом – должность получил ставленник суровикина и пригожина

Оккупанты назначили нового командующего западным военным округом.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

С должности командующего войсками западного военного округа был снят генерал-полковник сергей кузовлев, который успел побыть на этом посту лишь около месяца. Вместо этого округ возглавил генерал-лейтенант евгений никифоров. До этого назначения он занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками восточного округа.

Известно, что в настоящее время генерал никифоров находится на командном пункте группировки войск «запад» в богучаре воронежской области.

“В качестве формальной причины увольнения кузовлева озвучен провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека с орбиты шойгу-герасимова меняют на кандидата от группы суровикина-пригожина”, - отметили в ГУР.

Генерал никифоров стал четвёртым командующим западного округа с начала полномасштабного вторжения.