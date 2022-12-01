ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: российские оккупанты сняли «кино» на Кинбурне и стреляли в сторону своих позиций

Уже 307-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 26 декабря, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 27 декабря.
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00:37 Российские пропагандисты сняли сюжет на Кинбурнском полуострове. При этом он стреляли в сторону оккупированных территорий, а не позиций ВСУ.
00:26 В районе Херсона российские ДРГ пытаются переправиться на правый берег Днепра. Но их быстро уничтожают.
Об этом сообщил руководитель пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин.
Украинская разведка выявляет такие вражеские группы. При этом ВСУ используют артиллерию, чтобы не дать рашистам развернуться и закрепиться на правобережье. Также украинские военные укрепляют свои позиции и ставят минные заграждения по всему берегу Днепра.
00:16 Выстрел из NLAW на замедленной съемке.
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