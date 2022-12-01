В рф зарегистрировали оккупационную «службу безопасности» на Херсонщине – руководить поставили экс-главу СБУ времен Януковича

Бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, руководивший ведомством во времена Януковича, был назначен начальником «спецслужбы» оккупированных территорий Херсонской области.

Об этом сообщает «Мост».

Информация об участии преступника в установлении Херсонской области оккупационного режима появилась в СМИ еще в августе. Однако только сейчас соответствующие данные нашли свое подтверждение.

Издание пишет, что в российском «Едином государственном реестре юридических лиц» указано, что оккупационную «спецслужбу» зарегистрировали 22 декабря. Она получила название "Государственная служба безопасности Херсонской области".

Местом ее размещения российские захватчики определили здание Хозяйственного суда области по улице Театральной, 18 в Херсоне.

Якименко является уроженцем Эстонии и действующим гражданином рф, который служил в ее армии. По данным СМИ, уволился из рядов вооруженных сил рф в 1998 году.

Есть неподтвержденная информация о работе Александра Якименко в СБУ в конце 90-х – начале 2000-х годов.

Но точно Якименко начал работать в Службе безопасности Украины в 2010 году – больше года он являлся начальником управления в Севастополе. Находясь на этом посту, Александр Якименко стал генерал-майором.

В 2011-2012 годах он 11 месяцев являлся председателем ГУ СБУ в Донецкой области.

Летом 2012 года Якименко был повышен до должности первого заместителя главы СБУ и руководителя управления «К» – по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В начале 2013 года Александра Якименко с нарушением законодательства назначили председателем Службы безопасности Украины. В этой должности он «отличился» втягиванием СБУ в попытки власти подавить Евромайдан в феврале 2014 года.

Бойцы спецподразделения «Альфа» были вовлечены в «зачистку» Дома профсоюзов на Майдане Незалежности, где находился координационный центр протеста.

Якименко после бегства и отстранения Януковича потерял должность главы Службы безопасности Украины. Он бежал в рф.

За причастность к попыткам подавить Евромайдан Александру Якименко сообщали о подозрении минимум 4 раза – в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.

Напомним, как в СБУ рассказали, что бывший министр обороны Лебедев, экс-глава СБУ Якименко, экс-глава МВД Захарченко, экс-замсекретаря СНБО Сивкович, бывший глава Администрации президента Клюев продолжают играть важную роль во взаимодействии с российской агентурой в Украине и дальнейшем планировании захвата.