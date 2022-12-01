Уничтоженный в Украине российский танк Российское командование перебросило на территорию Бюеларуси часть 1-й гвардейской танковой армии.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Как отмечается в строительстве, на севере части российской 1-й гвардейской танковой армии, вероятно, оказались среди российских сил, недавно переброшенных в беларусь.

«Это соединение, вероятно, проводило тренировку перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность», - говорится в сообщении.

В британской разведке сообщили, что за последние 48 часов боевые действия по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмутского сектора Донецкой области и в районе Сватового в Луганске.