Следствие установило еще одну вербовщицу агентов в Украине, которая причастна к обстрелам Харькова

Следователи установили агентку спецслужб рф, которая вербовала украинцев для получения данных об ВСУ. В том числе один из завербованных активно наводил обстрелы по Харькову.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, в конце февраля этого года 54-летняя женщина, которая в то время находилась в Донецке и уже работала на российскую агентуру и привлекла к подрывной деятельности против Украины 37-летнего харьковчанина.

Она связалась с мужчиной из-за запретной в Украине социальной сети для того, чтобы он передавал ей информацию о местах дислокации украинских военных в Харькове.

Харьковчанин согласился с этим. Он передавал женщине координаты объектов, по которым в дальнейшем военные страны-агрессора обстреливали Харьков. Именно он предоставил вражеской приспешнице информацию о ХОГА, по которой ударили оккупанты.

В настоящее время предательница проживает в Москве и находится в агентурном аппарате органов разведки спецслужб рф.

Письменное сообщение о подозрении было вручено ее сыну, который остался на территории Украины и не разделяет ее пророссийские взгляды. Сейчас женщина объявлена в розыск.

54-летней жительнице Донецка инкриминируют государственную измену (часть 1, 2 статьи 111 УК Украины).

В отношении 37-летнего харьковчанина в суд уже направлен обвинительный акт по частям 1, 2 статьи 111, части 1 статьи 263, части 1 статьи 263-1, части 2 статьи 436-2 УК Украины. Дело будут рассматривать в Киевском районном суде Харькова.