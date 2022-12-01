Группа российских «мобиков» с оружием сбежала с Луганщины в Подмосковье

В Подмосковье задержали восьмерых мобилизованих с оружием, которые сбежали из Луганской области.

Об этом сообщают росСМИ.

Вечером 26 декабря восемь мужчин в возрасте от 20 до 44 лет пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.

Позже выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области рф и после обучения направлены под Луганск.

Сотрудники полиции вызвали на место военных следователей и те отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья. Там они и будут дожидаться решения следователей.

Напомним, как в Ростовской области рф задержали дезертира, открывшегоий огонь по сотруднику полиции из пулемета. Он оказался наемником из ЧВК «Вагнер»