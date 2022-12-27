На Николаевщине эксгумировали тела еще семи гражданских, умерших во время оккупации

На Снегиревщине полицейские эксгумировали тела семи гражданских, которые из-за оккупации были похоронены с нарушениями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

В селе Центральное 82-летняя женщина погибла в результате попадания вражеского снаряда во двор своего дома. Именно в этот момент старушка находилась во дворе и получила многочисленные мино-взрывные травмы. Из-за оккупации поселка родные похоронили родственницу между деревьями в саду прямо на территории домовладения.

Еще одно тело осужденного, отбывавшего наказание в местной исправительной колонии и умершего из-за болезни, было эксгумировано со двора заведения.

Также на огороде частного дома в селе Вавилово правоохранители обнаружили захоронение еще одной 64-летней местной жительницы, которая умерла из-за болезни, и родственники похоронили ее самостоятельно на территории домохозяйства.

Еще провели эксгумацию местного жителя, погибшего из-за вражеских обстрелов в селе Любомировка. Жена похоронила его во дворе.

Трое умерших, местные жители похоронили на местном кладбище.

Правоохранители провели эксгумацию умерших и направили их тела на судебно-медицинскую экспертизу. После установления окончательной причины смерти тела вернули родственникам для перезахоронения по всем обычаям.

Напомним, как в освобожденном от оккупантов селе на Николаевщине эксгумировали тела трех несовершеннолетних девушек, погибших в результате обстрела.