В Украине частично сократился дефицит электроэнергии, но ее все еще недостаточно для всех пользователей

27 декабря дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций. После аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Впрочем, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. Потому что в энергосистеме увеличился и уровень потребления. Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности», – говорится в сообщении.

В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.

Также в Укрэнерго напомнили, что энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА врага и все еще требует значительных ресурсов и времени на восстановление. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Заживлены все объекты критической инфраструктуры.