Председателю суда на Харьковщине объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами

Глава Волчанского районного суда Харьковской области уведомлена о подозрении в государственной измене (часть 2 статьи 111 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, после оккупации Волчанская судья вступила в сговор с российскими захватчиками и способствовала созданию так называемого судебного органа рф — «Волчанский районный суд Харьковской области». Она добровольно заняла в нем должность «председателя».

Судья провела собрание работников суда, где агитировала работать на оккупантов. Предательница также добавила, что она будет проходить курсы повышения квалификации судей непосредственно на территории россии, а по возвращении - лично будет принимать экзамен от каждого работника на знание законодательства рф.

Судья сообщила, что для работы в суде под ее председательством необходим паспорт гражданина рф и призвала подчиненных как можно быстрее его получить. В помещении суда она даже организовала пункт приемки документов для получения российских паспортов.

В начале сентября она составила штатное расписание и список работников незаконного судебного органа и направила все документы двум псевдоглавам — «главе ВГА Харьковской области» и «главе ВГА Волчанского района Харьковской области».

После деоккупации Волчанская подозреваемая вместе с российскими военными сбежала на территорию государства-агрессора.

Главой указанного суда является Ирина Уханева.