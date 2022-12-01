В Бердянске оккупантам разрешили переодеваться в гражданское из-за страха расплаты

Оккупантам, которые дислоцируются во временно оккупированном Бердянске, по возможности разрешили передвигаться в гражданской форме, чтобы лишний раз не подвергать личный состав опасности.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Причиной являются недавние убийства троих мобилизованных солдат в городе. Пока они официально считают пропавшими без вести, чтобы не сеять панические настроения среди личного состава. Еще одной причиной разрешения на пребывание в гражданском является то, что местные активно отслеживают врага и передают о его передвижении по ВСУ. Следовательно, враг пытается не привлекать лишний раз внимание к себе», – сказано в сообщении.

Напомним, как в Херсоне задержали российского оккупанта, одетого в гражданскую одежду