На Николаевщине продолжают разминировать территории – за прошедшие сутки собрали 145 опасных предметов

По состоянию на 27 декабря, на территории Николаевской области продолжаются работы по очистке территорий от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Пиротехнические расчеты 4876 раз привлекались для проведения идентификации обнаруженных разнокалиберных боеприпасов, изъято 7190 единиц.

Только за один день, 26 декабря в Николаевской области удалось убрать 145 взрывоопасных предметов.

Больше всего боеприпасов обнаружено на территории деоккупированных населенных пунктов и тех, где велись активные боевые действия. Для жителей этих районов опасность травмирования остается наибольшей.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области в очередной раз обращается к гражданам быть осмотрительными и в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета сразу сообщите экстренным службам по линии 101 или 102. Не приближайтесь на них, не трогайте, не передвигайте. Оградите место находки и не подпускайте посторонних, особенно детей.

Напомним, как в Снигиревке дети нашли рюкзак, который заминировали оккупанты.