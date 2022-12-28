На Камчатке суд приговорил военного рф к году и восьми месяцам колонии за отказ от участия в боевых действиях

Российский военный гарнизонный суд в Петропавловске-Камчатском приговорил к году и восьми месяцам колонии военнослужащего Алексея Бреусова за отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.

Об этом сообщает «Кам24».

Ему вменили часть 2.1 статьи 322 УК РФ («Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях»).

Как сказано в материалах дела, 6 октября «военнослужащий, находясь в военно-следственном отделе СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский, в нарушение устава внутренней службы в ВС РФ, а также дисциплинарного права ВС РФ, осознавая объявленную в РФ мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО».

Бреусов подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

В октябре дело по той же части статьи 332 Уголовного кодекса завели на 27-летнего Дмитрия Васильца, который служил в Печенге Мурманской области. В феврале Васильца отправили в Украину. После отпуска командование снова отправило его в командировку, но в августе военный написал рапорт с отказом от участия в войне.