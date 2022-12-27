СБУ с начала года нейтрализовала более 4,5 тысяч кибератак на Украину

Служба безопасности Украины с начала года нейтрализовала более 4,5 тысяч кибератак и киберинцидентов.

Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире канала «Мы - Украина», передает пресс- служба ведомства.

По его словам, если в 2020 году было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021 - 1400, то в этом году их количество выросло втрое.

«Сегодня страна-агрессор наносит в среднем более 10 кибератак в сутки. О большинстве украинское общество, к счастью, даже не знает» , - сказал Витюк.

Он рассказал, что в зоне особого внимания врага есть энергетика, логистика, военные объекты, а также базы данных органов власти и информресурсы.