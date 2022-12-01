В украинских портах арестовали руду российского олигарха почти на ₴2 миллиарда

Путин и Усманов На территории нескольких морских портов Украины СБУ и БЭБ нашли подпольные склады рф, где хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды. Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около двух миллиардов гривен.

Об этом сообщили в СБУ и ОГП.

Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее оцепление высшего военно-политического руководства кремля Алишера Усманова.

После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию рф.

После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса рф для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали эти планы москвы.

По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Продолжаются комплексные меры по выявлению всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ совместно с детективами Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

В ОГП уточнили, что на протяжении 2021-2022 годов юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с компаниями рф, аффилированными с российским олигархом, задекларировало перемещение по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме «транзит» железную руду на общую сумму 1,3 миллиарда гривен.

С целью уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых в ходе импорта товаров на территорию Украины, должностные лица компании использовали механизм так называемого прерванного транзита. На самом же деле они не преследовали цель вывоза руды за пределы Украины. Фактически должностные лица компании отгружали товар субъектам хозяйствования – резидентам Украины, не уплачивая при этом таможенные платежи.

Таким образом государству нанесено более 118 миллионов гривен ущерба.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах осуществляется детективами Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении сотрудников СБУ (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Упомянутый российский олигарх является аффилированным владельцем компании, приближенным к президенту рф. После вторжения рф на территорию Украины 24 февраля 2022 года он внесен в санкционные списки США и Евросоюза. Ему запрещен въезд в страны Евросоюза, а также заморожены все активы. США и странами ЕС наложены санкции на яхты, частные самолеты, виллу, 6 компаний, принадлежащих ему на сумму 66 миллионов евро.