«Фсьо, приехали»: В Николаевской бригаде ТРО рассказали, как выявили российских диверсантов, переодевшихся в священников

В марте на одном из блокопстов в Николаеве бойцы Николаевской бригады ТРО обнаружили российских диверсантов, пытавшихся попасть в город в одежде священнослужителей.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

Историю об обнаружении диверсантов рассказал военнослужащий Дмитрий с позывным «Технос». Он пришел добровольцем 24 февраля, и в первые дни вторжения нес службу на блок-посту при въезде в Николаев.

- Когда подъехали к нашему блокпоста, мой собрат сначала и досматривать не хотел, ведь отношение к духовенству всегда особое. Я уже имел опыт досмотра священника на блок-посту, не очень приятно, и как-то неловко чувствовал себя, решили просто сделать тестирование: «Вы, батюшка, хоть Отче Наш мне прочтите»... Из машины прозвучало: «фсьо, приехали», - рассказал Дмитрий.

Как оказалось, автомобиль ВАЗ, на котором передвигались диверсанты, они отобрали у жителя области.

Также в бригаде добавили, что «Технос» – это название компании, которую Дмитрий создал 20 лет назад. После защиты диссертации вместе с коллегами - учеными они пытались найти способы эффективно распространять собственные разработки. За это время компания «Технос» вывела средства автоматизации, проектирования и технологической подготовки производства на мировой рынок.