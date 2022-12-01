Украина вернула тела 42 павших защитников

В Украину 27 декабря доставили 42 погибших украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В общей сложности Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников.

«Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложен и длительный, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех», – подчеркнул Уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

В Минреинтагрции напомнили, что работает горячая линия по вопросам пропавших без вести: 0800339247.

Также о пропавшем человеке можно сообщить лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.

В выходные просят посылать сообщения в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.