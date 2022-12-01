В рф уволили генерала фсб, курирующего «институт ядов», из-за утечек информации и «сожалений» о войне в Украине, – СМИ

В россии отправили в отставку начальника Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Возможные причины – частые утечки информации и недовольство войной против Украины.

Об этом сообщает The Insider.

В подчинении у генерала Черновольцева находились 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ. Кроме того, Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются всевозможные яды, а сотрудники института непосредственно участвовали в отравлении основателя ФБК Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.

По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста, хотя чекисту такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет.

Между тем источник The Insider в ФСБ рассказал, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе про приближенных путина: «Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо».

Другой сотрудник из НТС ФСБ сообщил, что Черновольцев, проживший долгое время в Киеве, «очень сожалел о начале военной операции на Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко».

Напомним, что по данным британской разведки среди российских военных ведутся споры относительно ведения войны против Украины, в частности, наблюдается противостояние между разными группами влияния.