«Крым – ждите, мы идем к вам»: Николаевские артиллеристы показали, как из гаубицы М777 уничтожают оккупантов на Херсонщине

В 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова показали, как уничтожают оккупантов в Херсонской области с помощью гаубицы М777.

Об этом сообщает АрмияInform.

Отмечается, что на счету бригады разбиты наголову российские артиллерийские батареи, тысячи ликвидированных оккупантов и не один десяток уничтоженных вражеских складов боеприпасов.

— Главная наша задача сегодня — контрбатарейная борьба. Для нас это не враг уже давно, это убийцы, которые только и могут, что убивать гражданских, разрушать города и поселки, — рассказывает заместитель командира на псевдо «Звонарь».

Для этого артиллеристы используют уже хорошо известную американскую гаубицу М777, управлять которой они учились за границей. Защитники и сегодня уже в боевых условиях продолжают ежедневно совершенствовать свои навыки.

Сегодня их цели разные — минометный расчет, артустановка, пехота врага, где-то в посадке оборудовала свои позиции. Гаубицы разворачивают буквально через несколько минут на разных позициях. Выстрел. Перезарядка. Еще один выстрел. В общем, только за минуту 155-мм гаубица способна сделать таких пять и поразить цель на расстоянии до 40 километров.

- Сегодня мы эффективно отработали по враждебной цели, минометному расчету. Сейчас замаскировались и ожидаем, — говорит артиллерист позывной «Одиссей».

Ожидать новых целей пришлось недолго. Вражеская артиллерия снова обстреляла мирный Херсон. Поэтому пушки быстро застегивают бронежилеты и бегут к пушкам. Основные вводные, тип снаряда, координаты, приходятся на ходу.

— Счет шел на минуты, потому что враг понимал, что может получить в ответ. И сегодня он свое получил, – рассказал после выполнения боевого задания номер расчета другого расчета пушки «Хамп». — В нашем подразделении слаженная работа, не один расчет здесь выполняет задачи по утилизации русских.

— Мы здесь, чтобы защитить свое будущее, своих детей, жизнь своих родных. Я сам херсонский и у меня сердце кровью обливается, что эти убийцы делают с городом, – рассказывает артиллерист с позывным «Артист». — Да, хотя рождественские и новогодние праздники продолжаются, мысленно у нас только одно — выбить эту сволочь отсюда. Освободим Херсонщину, другие украинские территории, а дальше скажу так: Крым – ждите, мы идем к вам!

Напомним, как Зеленский поблагодарил николаевскую 406-ю бригаду артиллеристов за уничтожение оккупантов.