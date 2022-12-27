КСУ признал конституционным закон, согласно которому УПЦ МП должна указать принадлежность к рф

Конституционный суд признал конституционным закон «О свободе совести и религиозных организациях», предусматривающий переименование УПЦ МП с указанием связей с государством-агрессором.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Конституционный суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» конституционны», - сказано в сообщении.

Принимая решение, КСУ учел выводы Европейского суда по правам человека, в которых отмечается:

«Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированным, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций в принципе можно считать оправданным ограничением его права свободно выбирать свое название».

Напомним, что СНБО инициировал запрет религиозных организаций, связанных с россией.