В Николаевской области будут судить взятого в плен боевика «лнр»

В Николаевской области в суд направили обвинительный акт в отношении взятого в плен жителя Луганской области по фактам государственной измены и участия в вооруженных формированиях государства-агрессора (часть 2 статьи 111, часть 7 статьи 111-1 УК Украины)

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что 20 августа обвиняемый прибыл в военный комиссариат в Луганске. В период с 25 августа по 10 сентября текущего года предатель, с целью получения навыков для выполнения боевых задач в составе вооруженных формированиях государства-агрессора, прошел военные учения на территории города Алчевск Луганской области. После учебы он был зачислен в «137-й гвардейский парашютно-десантный Кубанский казачий орден полка Красной Звезды», который входит в состав 106-й воздушно-десантной дивизии вс рф на должность стрелка.

В дальнейшем обвиняемый принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на территории временно оккупированных вооруженными силами рф на территориях Харьковской, Луганской, Херсонской и Николаевской областей.

6 октября недалеко от села Терновые Поды Баштанского района (ранее Снигиревского района) Николаевской области он был взят в плен.

Обвиняемый содержится в Николаевском следственном изоляторе.

За указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества