Президент присвоил звание Героя Украины пяти военным: Трем из них, вместе с сыном экс-командующего Нацгвардией, - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами присвоил звание Героя Украины пяти военным, трем из них - посмертно.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Президент присвоил за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Так, согласно указам № 896/2022 , №895/2022 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» капитану Ященко Вадиму Юрьевичу, подполковнику Осипенко Алексею Леонидовичу.

Также согласно указам №894/2022 , №893/2022 , №892/2022 звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» Президент присвоил посмертно главному сержанту Носенко Николаю Анатольевичу, полковнику Гаху Роману Васильевичу, полковнику Аллерову Владиславу Юрьевичу.

Как известно, Владислав Аллеров был сыном генерал-полковника Юрия Аллерова, в 2015-2019 годах командовавшего Нацгвардией. Полковника Владислава Аллерова, погибшего в боях под Изюмом на Харьковщине, похоронили во Львове в начале июня.

Владислав окончил Национальную академию Национальной гвардии Украины. С 2006 года прошел путь от лейтенанта до полковника. Защищал Украину с начала российской агрессии. За личное мужество получил от Президента Украины орден «За мужество» ІІІ степени. Проходил на должности командира отдельного отряда специального назначения Западного территориального управления Национальной гвардии.