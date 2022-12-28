ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ «накрыли» позиции оккупантов вблизи Чаплинки, 50 оккупантов ликвидированы

Уже 308-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

«Преступности.НЕТ« ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 27 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 декабря.

Информация постоянно обновляется:

08:20 Пять российских оккупантов попали в плен к ВСУ.

08:16 Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщает, что противник продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Краснопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива на Доне.

26 декабря, в результате нашего огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области, потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.

08:12 В Курской области на мине взорвались двое сотрудников пограничного управления ФСБ.

08:10 В Херсоне с утра слышны взрывы.

08:01 Вчера, 27 декабря, в 13:21 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

07:35 Россияне ночью 8 раз обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.