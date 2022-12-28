В 36-й ОБрМП показали эффектные фото работы ее реактивщиков по оккупантам

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского опубликовала фото, как отрабатывают по оккупантам ее реактивщики.
Публикация размещена на странице бригады в Facebook.
«Мороз, снег, туман, туман Донетчины... Для реактивщиков 36-й ОБРМП не существует погодных условий, при которых боевая задача по уничтожению террористов-захватчиков не будет выполнена», - говорится в сообщении.
Умело выбранная огневая позиция, точно определенные цели поражения и слаженный расчет боевой машины - все это делает сложнейшую задачу успешно реализованной, добавили в бригаде.
– Работаем 24/7. Конечно, борьба с российским оккупантом никогда не была легкой. Но я твердо уверен – мои морпехи сделают все от нас необходимое, чтобы украинский флаг развевался над Донецком, Луганском, Мариуполем, Симферополем и над другими городами временно оккупированных территорий Украины, – отметил старший офицер батареи «Шаман».