В 36-й ОБрМП показали эффектные фото работы ее реактивщиков по оккупантам

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского опубликовала фото, как отрабатывают по оккупантам ее реактивщики.

Публикация размещена на странице бригады в Facebook.

«Мороз, снег, туман, туман Донетчины... Для реактивщиков 36-й ОБРМП не существует погодных условий, при которых боевая задача по уничтожению террористов-захватчиков не будет выполнена», - говорится в сообщении.

Умело выбранная огневая позиция, точно определенные цели поражения и слаженный расчет боевой машины - все это делает сложнейшую задачу успешно реализованной, добавили в бригаде.