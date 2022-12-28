На Луганщине оккупанты начали принудительный процесс получения российского гражданства

В российском Кремле оккупационные власти спешат «паспортизировать» жителей оккупированной части Луганской области.

Об этом областная военная администрация сообщила 28 декабря в Telegram.

По ее данным, оккупанты начали принудительный процесс получения детьми гражданства рф. Речь идет о так называемом «порядке» подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином страны-агрессора. Для этого родителю самому обязательно нужно иметь паспорт рф.

«Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют.. То, что они не сочли нужным делать в течение восьми лет [оккупации], пытаются успеть за несколько месяцев, чтобы внушить людям разочарование в Украине и одновременно усилить собственную пропаганду», – написали в ОВА.

Там отмечают, что российская армия увеличила количество патрулей для поиска дезертиров. При этом жители Северодонецка и Лисичанска Луганской области массово жалуются на мародерство со стороны «коммунальщиков» в их домах.

Напомним, Европарламент предлагает не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях.