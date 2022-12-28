Литовская ПЦ осуждает войну против Украины и заявила о намерении отделиться от Московского патриархата

Православная церковь Литвы осуждает войну в Украине, которую развязала россия и хочет отделиться от Московского патриархата.

Об этом говорится в заявлении ЛПЦ.

Литовская православная церковь провела общее собрание во вторник, 27 декабря. Во время совещания священнослужители осудили войну против Украины на всех уровнях, а также выразили антивоенную позицию своего предстоятеля – митрополита Виленского и Литовского Иннокентия.

Кроме того, в ЛПЦ заявили, что намерены ускорить процесс отделения от Московского патриархата и обрести большую независимость от РПЦ.

При этом в заявлении отмечается, что связь с Московским патриархатом «является исключительно каноническим и отнюдь не препятствует церковной самостоятельности».

Ранее митрополит Иннокентий обратился в Синод РПЦ с ходатайством о придании Литовской православной архиепископии статуса самоуправляющейся церкви.