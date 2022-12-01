Николаевский военный рассказал, как в марте «из-под носа» у оккупантов вывезли трофейный «Тигр» из Снигиревки

Ким на фоне трофейного "Тигра" в Николаеве Военнослужащий из Николаева Илья Зелинский рассказал о том, как фактически «под носом» у оккупантов в марте вместе с собратьями вывез из Снигиревки трофейный российский бронеавтомобиль «Тигр», захваченный терробороной.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Расскажу вам об одном любопытном случае, с первых недель полномасштабной. Многие видели, еще больше фотографировались и кто только не ездил на бронеавтомобиле «Тигр», который в начале марта оказался в Николаеве, однако мало кто знает его авантюрную историю. А дело было следующим образом, где-то 3-4 марта Председатель НОВА позвал меня и сказал, что местные силы сопротивления в Снигиревке притрофеили кацапскую технику, в которой был исправный модуль и на борту которой были важные документы, но был один нюанс. Снигиревка хотя и не была оккупирована, впрочем фактически была подконтрольна всрф. Все маршруты оккупантов пролегали сквозь нее, а линия фронта была чуть выше Калиновского кольца и долго прятать его было крайне опасно», - написал Зелинский.

«Связались мы тогда с нынешним Председателем Снигиревской военной администрации (Иван Кухта, - ПН) и начали обсуждать, как нам это дело провернуть, перед Снигиревкой по трассе уже стояла передвижная б/п противника, а их маршрут постоянно пролегал мимо ангара где стояла техника», – написал военнослужащий.

Кроме «экспорта» военнослужащие «также имели задачу провернуть и определенный «импорт» предметов, в которых очень нуждалась местная самооборона, что еще больше усложняло задачу».