Министр Федоров заявил, что Украина закупила беспилотники для разведки, а также рарабатывает модель для борьбы с иранскими Shahed

Использование беспилотных летательных аппаратов и спутниковых интернет-систем кардинально изменило характер войны в Украине.

Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью АР, опубликованном 28 декабря.

По его словам, Украина уже приобрела для Вооруженных сил около 1400 беспилотников. Большая часть из них – дроны типа Fly Eye, которые используются для разведки, наблюдения за полем боя и рекогносцировки.

Следующим шагом станет разработка боевых моделей БПЛА, которые смогут лететь на расстояние до 10 км и атаковать дроны-камикадзе иранского производства, используемые россией в ходе вторжения для атак по украинской инфраструктуре. Ситуация с беспилотниками на поле боя «кардинально изменится уже в феврале или марте».

Он подчеркнул важность мобильной связи в воюющей стране как для гражданских, так и для военных целей и сказал, что самая сложная ситуация со связью сейчас в Донецкой, Запорожской, Одесской и Киевской областях. Бывают случаи, когда в Киеве работает менее половины вышек мобильной связи и единственной альтернативой на данный момент являются спутниковые системы, такие как Starlink Илона Маска.

В Украине уже работает около 24 000 станций Starlink. С точки зрения важности для способности Украины организовать защиту от российского вторжения Федоров сравнил передачу Space X с ракетами залпового огня, которые США поставляют Украине, «тысячи жизней были спасены».

Наряду с гражданскими приложениями Starlink помог операторам передовых разведывательных беспилотников нацелить артиллерийские удары по российским военным объектам, добавил Федоров.

Напомним, что «Укроборонпром» переходит к финальной стадии испытаний ударного БПЛА собственного производства.