Оккупанты запретили в Мариуполе массовые мероприятия на период новогодних праздников

Российские оккупанты запретили проводить во временно захваченном Мариуполе какие-либо массовые мероприятия на время новогодних праздников.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«На период новогодних праздников оккупанты запретили собираться вместе в количестве более 50 человек, включая празднование в кафе и ресторанах», - написал он.

При этом непонятно, как в таком случае захватчики будут корректировать очереди в полевых кухонь, банкоматов и оккупационных бюрократов.

Андрющенко также сообщил, что количество выезжающих из Мариуполя, спасаясь от «холодомора», растет. Так, очередь на пересечение границы между Украиной и россией в Новоазовском районе достигает 32 километров, а время ожидания растет до 24 часов.