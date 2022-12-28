ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Франция продолжит оборонную поддержку Украины в 2023 году

Уже 309-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 28 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 декабря.

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00:25 Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся с визитом в нашей стране министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Глава государства отметил успешное проведение в Париже Международной конференции по поддержке Украины в зимний период, по итогам которой была анонсирована дополнительная экстренная помощь нашему государству объемом 1 млрд евро.

Зеленский проинформировал Лекорню о ситуации на фронте и неотложных оборонных нуждах Украины. Глава государства поблагодарил за оказанную Францией военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление возможностей Сил обороны, в частности зенитно-ракетные комплексы Crotale и артиллерийские установки Caesar. Были обсуждены дальнейшие практические шаги по укреплению обороноспособности Украины при поддержке Франции.

Владимир Зеленский отметил важность освобождения всех временно оккупированных территорий Украины для восстановления стабильности в регионе и возвращения мирового порядка. Президент рассказал об украинской формуле мира и планируемом проведении Глобального саммита мира. Он выразил надежду на то, что Франция возьмет на себя лидерство в одном или нескольких элементах формулы. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам евроатлантической интеграции Украины.

Министр вооруженных сил Франции от имени Президента Франции заверил в продолжении действенной оборонной поддержки Украины в следующем году.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что поставки оружия и боеприпасов для Сил обороны будут продолжены, "включая отличные системы для защиты нашей земли и неба".

00:18 Опубликовали видео из разрушенного оккупантами завода "Артемсоль" в Соледаре.

00:10 Журналист Владимир Золкин сообщил, что украинским воинам за 10 российских пленных выплатили 84 тысячи гривен премии.