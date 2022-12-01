Руководитель украинской разведки заявил, что «ситуация на фронте зашла в тупик»

Боевые действия в Украине сейчас зашли в тупик, поскольку ни Украина, ни россия не могут добиться значительных успехов.

Об этом заявил руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью BBC.

«Ситуация просто зависла. Она не двигается», – сказал Буданов.

После того, как украинские войска освободили Херсон в ноябре, большинство самых ожесточенных боев продолжались вокруг Бахмута Донецкой области. В других местах русские войска, похоже, занимают оборону, в то время как зима замедлила темпы наземных операций ВСУ по всей линии фронта протяженностью 1000 км.

Буданов сказал, что россия «сейчас полностью зашла в тупик», понеся очень значительные потери, и он считает, что Кремль решил объявить очередную мобилизацию. Но, добавил он, украинским силам все еще не хватает ресурсов, чтобы продвигаться вперед по многим направлениям.

«Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. Так же, как они нас».

По его словам, Украина «очень ждет новых поставок вооружений и прибытия более совершенного вооружения».

Буданов, при этом, отрицал вероятность наступления со стороны белоруссии.

«На сегодняшний день я не вижу никаких признаков подготовки к вторжению в Киев или северные районы со стороны беларуси», – сказал глава украинской разведки.

Недавно, по его словам, поезд, загруженный российскими солдатами, остановился в месте, близком к белорусско-украинской границе, и вернулся через несколько часов со всеми назад.