Россия перекинула системы ПВО средней дальности, такие как «Панцирь» к линии фронта. Поэтому аэродромы в глубоком тылу остались без защиты.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, ранним утром 26 декабря 2022 года российская авиабаза в городе Энгельс подверглась атаке второй раз за три недели. Российские СМИ сообщили, что удар по объекту, одной из основных оперативных баз российского флота стратегических бомбардировщиков, был нанесен беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

По данным британской разведки, россия долгое время уделяла очень большое внимание поддержке передовой наземной противовоздушной обороны, но становится все более очевидной, что она вовсю пытается противостоять воздушным угрозам глубоко внутри россии.

При этом одной из проблем для россии, вероятно, является исключительный спрос на современные системы ПВО средней дальности, такие как SA-22 «Панцирь», которые, как ожидается, будут играть важную роль в противодействии БПЛА.

«Помимо обеспечения точечной защиты стратегических объектов, таких как Энгельс, эти системы в настоящее время в большом количестве необходимы для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине», - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в россии растет обеспокоенность из-за неспособности путина защитить важные объекты инфраструктуры.