«Прошло столетие – враг неизменен, но мы обязательно победим»: Николаевские морпехи показали фото из разрушенной россиянами Авдеевки

Николаевские морские пехотинцы показали фото с разрушенной оккупантами Авдеевки Донецкой области. 36 ОБрМП продолжает уничтожать врагов на Востоке Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

«Фронтовая Донетчина. Кремлевские «скрепы» коснулись этой плодородной земли земледельцев еще в 1932-1933 годах, когда кровожадные советские комиссары утомили голодом трудолюбивых украинцев.

2014 год. Российские террористы артиллерийскими снарядами рушат жилые районы города. Когда-то крупнопромышленный город превращается во фронтовый.

2022 год. Русский мир продолжает осуществлять геноцид украинского народа. Борьба за суверенитет, независимость, европейскую традицию, демократию, верховенство права...

Прошло столетие – враг неизменен, но мы обязательно победим. Авдеевка это Украина!» – прокомментировали фото морпехи.