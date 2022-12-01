Информатора террориста Стрелкова приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы для личного информатора российского террориста Стрелкова-Гиркина.
По поручению Стрелкова вражеский приспешник пытался выявить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска. Также передавал врагу локации местных госучреждений и критической инфраструктуры.
Установлено, что на бывшего «министра обороны «днр» он вышел через запретную соцсеть «Одноклассники» после начала полномасштабного вторжения.
Там предложил Стрелкову свою «помощь» в войне против Украины.
Передачу закрытых сведений российский агент осуществлял по собственному аккаунту электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.
В течение месяца осужденный направил в его электронный адрес 14 писем с координатами расположения блокпостов и мест дислокации военнослужащих ВСУ на территории Краматорска и Славянска.
В суде обвиняемый вину не признавал.
По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по части 3 статьи 114-2 («Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины.
Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства.
Напомним, что ГУР гарантирует 100 тысяч долларов за пленного Гиркина, ушедшего воевать против Украины.