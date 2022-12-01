Послы Британии и США прокомментировали массированную атаку оккупантов по Украине

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на массовый ракетный удар по Украине в четверг, 29 декабря.

Об этом она написала в Twitter.

«РФ запустила ракеты по Украине, в частности, Киеву и Львову. Пострадали мирные обитатели. РФ исключает мирный план президента Украины Владимира Зеленского. Россия не хочет мира с Украиной. Россия хочет порабощения Украины», - отметила Симмонс.

Также сегодняшний ракетный удар России по Украине прокомментировали в посольстве США:

«Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины… Спасибо за мастерство украинской ПВО – Украина победит», - прокомментировало посольство США в своем Twitter .

Напомним, что ПВО сбила 54 крылатых ракеты противника.