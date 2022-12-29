Энергосистемы на западе, а также в Одесском и Киевском регионах больше всего пострадали от утренних ракетных обстрелов

В Министерстве энергетики рассказали о последствиях для энергосистемы Украины из-за обстрелов сегодня, 29 декабря.

Об этом написал глава министерства Герман Галущенко в своем Facebook.

«К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Так что будут происходить аварийные отключения света», - написал он.

Энергетики уже возобновляют энергоснабжение.

Кроме прочего, он поблагодарил ПВО за защиту энергосистемы.

Напомним, ранее министр заявлял, что в странской энергосистеме выдержит российские обстрелы , рф ничего не удастся.