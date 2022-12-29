На Херсонщине выявили еще нескольких жертв оккупантов

В Херсонской области обнаружили еще несколько мирных жителей, ставших жертвами российских оккупантов.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре и ГУ Нацполиции области.

Так, в Бериславском районе вблизи одного из сел прокуроры совместно со следователями полиции обнаружили прикопанный в лесополосе труп мужчины со следами насильственной смерти.

По предварительным данным, тело принадлежит жителю села, исчезнувшему в сентябре 2022 года во время оккупации населенного пункта российскими войсками.

С показаний односельчан, в день исчезновения погибшего, он направлялся на велосипеде в соседнее село.

При поверхностном осмотре тела установлены следы насильственной смерти, а семи механические повреждения черепа.

В настоящее время труп направлен на проведение судебно-медицинских экспертиз, в том числе ДНК.

А во время проведения стабилизационных мероприятий в селе Правдино Белозерской общины стало известно, что в сентябре военнослужащие рф на бронетехнике заехали во двор местной жительницы. Женщина сделала замечание, после чего российские военнослужащие произвели по ней несколько выстрелов из автоматического оружия. От полученных огнестрельных ранений женщина погибла.

В июле военнослужащие рф задержали в Херсоне 26-летнего местного жителя. По предварительной информации, мужчину несколько месяцев удерживали в застенке, после чего вывезли на левый берег Днепра. Сейчас о местонахождении похищенного ничего не известно.

За время оккупации в пгт Казацкое российские военные разграбили территорию лесничества, завладев автомобилем УАЗ, двумя лодками, мотопомпой, бензопилой и газонокосилкой.

Факты мародерства российскими военнослужащими зафиксированы во время оккупации села Тягинка, пгт Ивановка, села Ольгино и пгт Архангельское. По сообщениям местных жителей, военнослужащие рф массово отбирали у людей автомобили и вывозили имущество из домов.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в освобожденном от оккупантов селе на Николаевщине эксгумировали тела трех несовершеннолетних девушек, погибших в результате обстрела.