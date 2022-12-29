Белорусскую авиабазу в Мачулищах превращают в логистический хаб для российских оккупантов

Россия расширяет контроль над военными аэродромами в беларуси. В частности, авиабазу в Мачулищах планируется сделать логистическим хабом для российских войск.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.