Белорусскую авиабазу в Мачулищах превращают в логистический хаб для российских оккупантов

Россия расширяет контроль над военными аэродромами в беларуси. В частности, авиабазу в Мачулищах планируется сделать логистическим хабом для российских войск.
Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
– Продолжаются работы по дополнительному оборудованию аэродромов Мачулищи, Барановичи, Лунинец и близлежащей инфраструктуры. При этом Мачулищи планируется переработать в ключевой логистический хаб для нужд вооруженных сил россии, - заявил представитель Генштаба.