В ГСЧС рассказали, сколько зафиксировали жертв от взрыва мин с начала войны

С начала российской агрессии в Украине от мин погибли 185 человек, 404 – получили травмы.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Следует отметить, что реальное количество пострадавших может быть больше, ведь неизвестно точное количество таких случаев на оккупированных территориях.

В течение суток 28 декабря пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 111 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 299 взрывоопасных предметов. Обследована территория площадью 48 гектаров.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 310 783 взрывоопасных предмета и 2 891 килограммов взрывчатого вещества, в том числе 2 156 авиационных бомб. Обследована территория площадью около 77 тысяч 244 гектара.

Мэр Николаева также напомнил о минной опасности и нескольких трагических случаях в городе.