На деоккупированных территориях четырех областей обнаружили более тысячи тел погибших гражданских

Полиция с начала деоккупации территорий в Николаевской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях обнаружила 1116 тел погибших гражданских лиц.

Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев.

– С начала деоккупационных мероприятий в Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях обнаружены тела 1116 гражданских лиц, из них 31 тело ребенка. За вчерашний день в Херсонской области обнаружены тела трех человек, – сказал Сергеев.

По его словам, в деоккупированных районах следователи задокументировали 5398 военных преступлений. Всего с начала полномасштабной войны полиция открыла более 53,7 тысяч уголовных производств по фактам совершения военнослужащими из рф и их пособниками уголовных правонарушений.

Больше всего производств - 42 тысячи - начато по статье 438 Уголовного кодекса («Нарушение законов и обычаев войны»). По статье 110 УКУ («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») возбуждено более 9 тысяч дел.

По статье УКУ по коллаборационной деятельности возбуждено более 2200 дел. По фактам сотрудничества со страной-агрессором 452 коллаборантам уже сообщено о подозрении, а 243 уголовных производства этой категории направлены в суд.

Напомним, что в Херсонской области обнаружили еще несколько жертв оккупантов.