ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В ГУР рассказали, почему Иран не передает рф баллистические ракеты

Уже 310-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 29 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 30 декабря.

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00:48 Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что у россии и Ирана есть предварительные договоренности по поставкам ракет, но Иран удерживается из-за потенциальных последствий.

Об этом сообщает "Украинская правда".

- Снабжение иранскими дронами продолжается. Что касается баллистических ракет, это такое вожделенное оружие для путина, но пока получить его он никак не может. Над этим идет серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть. Насколько нам известно, в Иране не все так пылают желанием помогать путину, понимая, чем это для иранского режима может угрожать, - сказал Юсов.

00:41 59-я отдельная мотопехотная бригада подрывает технику врага.

00:19 российская армия во время массированного ракетного удара 29 декабря выпустила по Украине по меньшей мере одну крылатую ракету Х-101, изготовленную в IV квартале 2022 года. Это значит, что россияне начали запускать ракеты прямо с конвейера, то есть сразу после изготовления.

Об этом пишет Defense Express.

По их данным, россияне выпустили эту «свежую» ракету из стратегического бомбардировщика Ту-95МС. Это уже не в первый раз, когда россияне выпускают по Украине ракеты, изготовленные уже в 2022 году. В частности, такое уже фиксировали во время ракетных обстрелов 22 октября.