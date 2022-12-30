Иран не спешит передавать рф ракеты из-за возможного усиления санкций

Россия и Иран имеют предварительные договоренности по поставкам ракет, но Иран удерживается из-за потенциальных последствий.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

– Снабжение иранских дронов продолжается. Что касается баллистических ракет, это такое вожделенное оружие для путина, но пока получить его он никак не может.

Над этим идет серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть.

Насколько нам известно, то в Иране не все так пылают желанием помогать путину, понимая, чем это для иранского режима может угрожать, – сказал Юсов.