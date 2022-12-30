Великобритания передала Украине оборудование для разминирования

Великобритания передала Украине более 1000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь разминировать поля и обеспечивать безопасность деоккупированных территорий, гражданских домов и инфраструктуры.

Об этом сообщает британское правительство.

Отмечается, что эти поставки являются последними в непрерывных поставках поддержки, которую Великобритания оказывала Украине в течение 2022 года.

«Использование Россией противопехотных мин и нацеливание на гражданскую инфраструктуру подчеркивает шокирующую жестокость вторжения Путина. Этот последний пакет поддержки Соединенного Королевства поможет Украине безопасно очистить землю и здания, когда она возвращает свою законную территорию», – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Сообщается, что VALLON может помочь войскам пробить минные поля и расчистить безопасные маршруты по дорогам и тропам. Это также может помочь гарантировать, что гражданская инфраструктура и дома будут очищены от взрывоопасных веществ, что позволит людям безопасно вернуться в свои дома.

К тому же комплекты для обезвреживания бомбы предназначены для обезвреживания взрывателя от неразорванных российских бомб, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Отмечается, что оборудование для борьбы со взрывчатыми боеприпасами является одним из новейших в широком спектре оборудования, которое Великобритания передала Украине для поддержки борьбы с незаконным вторжением рф.

Напомним, как в ГСЧС рассказали, сколько зафиксировали жертв от взрыва мин с начала войны.