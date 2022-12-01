Осознала неотвратимость наказания: В Херсоне коллаборантка, работавшая на оккупантов в колонии, сама сдалась СБУ

В Херсоне бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую СБУ и ГБР объявили в розыск за коллаборационную деятельность, сама пришла «с повинной».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

После захвата украинского города женщина поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации рф. Там ее назначили главой «отдела кадров» в созданной агрессором «исправительной колонии».

На этой должности агитировала местных жителей поддержать страну-агрессора и присоединиться к рядам карательного учреждения рашистов. За это обещала "кресла" в оккупационном органе и лояльность российских захватчиков.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия коллаборантки, сообщили ей о подозрении и объявили в розыск.

«После освобождения Херсона фигурантка, осознавая неотвратимость наказания, добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей», – рассказали в ведомстве.

В настоящее время в рамках уголовного производства по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, как в Херсоне задержали еще двух предателей, работавших на оккупантов в СИЗО.