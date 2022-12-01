«Стал живым символом самых ужасных явлений россии»: Пригожину дали звание «коррупционер года»

Учредителя ЧВК «Вагнер» евгения пригожина признали коррупционером года.

Этот статус ему присвоила международная организация Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Причиной такого решения является то, что незаконная частная армия пригожина сражается против Украины на стороне Ккремля, пополняя свои ряды заключенными из российских колоний.

«Евгений пригожин – олигарх, который в этом году стал живым символом ужаснейших явлений россии. Грязные деньги, первоначальное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона – все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре», – говорится в сообщении OCCRP.

На это звание претендовали также Суд Евросоюза, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Никарагуа Даниэль Ортега.

В 2021 году коррупционером года был признан самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.