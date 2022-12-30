Взрывы в Энгельсе демонстрируют неэффективность российской ПВО и усиливают критику Кремля – ISW

Взрывы на военных объектах в тыловых районах рф демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику того, что Кремль не может защитить собственную территорию.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что взрывы на авиабазе в Энгельсе 29 декабря стали уже вторым инцидентом в течение трех последних дней.

Министерство обороны Великобритании уже указывало, что становится «все более очевидным», как россия не способна противостоять воздушным угрозам глубоко внутри своей территории.

Специалисты предполагают, что повторные взрывы на военном объекте усилят критику Кремля со стороны провоенного общества.

В отчете также говорится, что некоторые милблогеры уже начали подвергать сомнению правдивость докладов минобороны рф и прибегают к высмеиваниям действий власти.

«Шутят, что незамеченный пилот, приземлившийся на Красной площади (ссылаясь на полет Матиаса Руста из Хельсинки в Москву в 1987 году), несомненно, будет вызвать ответ дольше одного предложения русского правительства», - добавили в Институте изучения войны.

Напомним, в россии растет обеспокоенность из-за неспособности путина защитить важные объекты инфраструктуры.