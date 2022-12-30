Украина готова провести расследование из-за падения ракеты в союзной к оккупантам беларуси

Министерство обороны готово к проведению в Украине расследования инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над бБеларусью, и пригласить к участию экспертов из стран, не связанных с поддержкой рф.

Об этом заявили в Минобороны Украины.

29 декабря, в день, когда государством-террористом россией осуществлен массированный ракетный обстрел мирных городов Украины, белорусская сторона выразила протест в связи с нарушением этого дня воздушного пространства беларуси зенитной ракетой С-300, которая была выпущена, как утверждается белорусской стороной, с территории. Украины.

По предварительным оценкам, территория Украины была атакована крылатыми ракетами типа "Х-101/Х-555", "Калибр", "Х-22" и "Х-32", противорадиолокационными ракетами "Х-31П", а также дронами "Shahed". -131/136». Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, самолетов Ту-22М3 и кораблей черноморского флота рф. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты "С-300".

В результате варварских ракетных ударов разрушений подверглись более 18 жилых домов, 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях. Самое страшное, что снова пострадали мирные люди.

«Что касается утверждений белорусской стороны, украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления кремля втянуть беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста рф, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией беларуси», – говорится в сообщении Минобороны Украины.

Тем временем в режиме лукашенко продолжает делать заявления с обвинениями Украины.

Начальник зенитных ракетных войск ВС РБ Кирилл Казанцев заявил, что военное командование армии беларуси «не исключает» что появление в приграничном районе страны обломков зенитной управляемой ракеты комплекса С-300 «преднамеренная провокация Вооруженных Сил Украины»

Полковник армии белорусского диктатора лукашенко заявил, что «пораженная нами цель прилетела с украинской стороны». Также для него «остаются вопросы» по поводу инцидента, и там «рассматривают две версии».

В первом случае, заявил белорусский военный, это может быть «непреднамеренный пуск ОКР из-за низкой обученности расчета» или «неисправности ракеты», или «это намеренная провокация ВСУ».