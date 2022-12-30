«Военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру»: Генсек НАТО призвал Запад предоставлять оружие Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и другие страны Альянса продолжить поставки оружия Украине.
Об этом он сказал в интервью немецкому агентству DPA, передает ЕП.
– Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру, – заявил Столтенберг.
Предыстория, по его словам, состоит в том, что президент рф владимир путин должен быть убежден, что он не достигнет своей цели – взять под контроль Украину. Тогда может появиться мирное переговорное решение, которое обеспечит выживание Украины как независимого демократического государства.
Столтенберг также дал понять, что считает недавние украинские атаки на военные объекты в рф абсолютно законными.
– Каждая страна имеет право защищать себя. Украина тоже, - сказал он.
По словам Генсека НАТО, необходимо рассмотреть контекст украинских атак: массированные российские атаки на гражданскую инфраструктуру, направленные на то, чтобы лишить украинское гражданское население воды, отопления и электроэнергии зимой.
– Президент путин пытается превратить зиму в оружие против гражданского населения. Это не атака на военные объекты с жертвами гражданского населения. Это массированная атака на гражданское население, потому что миллионы украинцев лишаются этих базовых услуг, – сказал Столтенберг.
Отвечая на вопрос, будет ли, по его мнению, также ответственным предоставить Украине ракеты средней дальности, Столтенберг сказал, что между союзниками и Украиной ведется постоянный диалог по конкретным системам. Он также напомнил, что ранее союзники НАТО уже предоставляли Украине системы вооружения большой дальности, такие как ракетные комплексы HIMARS, дальнобойную артиллерию и беспилотники.
Относительно дискуссии о поставках немецких основных боевых танков и комплексов Patriot в Украину Столтенберг сообщил, что состоялись хорошие консультации по этим вопросам в НАТО и в формате «Рамштайн» под председательством США.
– Конечно, я призываю союзников делать больше. В интересах нашей безопасности обеспечить победу Украины и не допустить победы путина, – добавил он.
В то же время, Столтенберг предостерег, что дискуссия не должна сужаться к дополнительным системам.
– Речь идет не только о добавлении новых систем вооружений. Возможно, более важно наличие достаточного количества боеприпасов для всех имеющихся систем. Потребность в боеприпасах и запасных частях огромна, – сказал он.