«Военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру»: Генсек НАТО призвал Запад предоставлять оружие Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и другие страны Альянса продолжить поставки оружия Украине.

Об этом он сказал в интервью немецкому агентству DPA, передает ЕП.

– Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру, – заявил Столтенберг.

Предыстория, по его словам, состоит в том, что президент рф владимир путин должен быть убежден, что он не достигнет своей цели – взять под контроль Украину. Тогда может появиться мирное переговорное решение, которое обеспечит выживание Украины как независимого демократического государства.

Столтенберг также дал понять, что считает недавние украинские атаки на военные объекты в рф абсолютно законными.

– Каждая страна имеет право защищать себя. Украина тоже, - сказал он.

По словам Генсека НАТО, необходимо рассмотреть контекст украинских атак: массированные российские атаки на гражданскую инфраструктуру, направленные на то, чтобы лишить украинское гражданское население воды, отопления и электроэнергии зимой.

– Президент путин пытается превратить зиму в оружие против гражданского населения. Это не атака на военные объекты с жертвами гражданского населения. Это массированная атака на гражданское население, потому что миллионы украинцев лишаются этих базовых услуг, – сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос, будет ли, по его мнению, также ответственным предоставить Украине ракеты средней дальности, Столтенберг сказал, что между союзниками и Украиной ведется постоянный диалог по конкретным системам. Он также напомнил, что ранее союзники НАТО уже предоставляли Украине системы вооружения большой дальности, такие как ракетные комплексы HIMARS, дальнобойную артиллерию и беспилотники.

Относительно дискуссии о поставках немецких основных боевых танков и комплексов Patriot в Украину Столтенберг сообщил, что состоялись хорошие консультации по этим вопросам в НАТО и в формате «Рамштайн» под председательством США.

– Конечно, я призываю союзников делать больше. В интересах нашей безопасности обеспечить победу Украины и не допустить победы путина, – добавил он.

В то же время, Столтенберг предостерег, что дискуссия не должна сужаться к дополнительным системам.