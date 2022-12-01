В российском плену находится около 3,4 тысячи украинцев, еще 15 тысяч считаются пропавшими без вести

Российская федерация подтвердила, что удерживает в плену 3392 граждан Украины.

Об этом в интервью немецкому изданию RND рассказала советница — уполномоченная президента по обеспечению прав защитников Алена Вербицкая.

При этом, по ее словам, примерно 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести в Украине, в том числе много гражданских. Судьба этих людей неизвестна.

– Мы не знаем, что с ними произошло. Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных россией территорий или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников, — сказала Вербицкая.

По ее словам, очевидны многочисленные нарушения россией Женевской конвенции по обращению с военнопленными и международного гуманитарного права в принципе.

– Они отказывают Международному комитету Красного Креста в доступе к лагерям для военнопленных. Если сотрудники организации получают доступ, то задержанных немедленно переводят в другие лагеря: нам известны случаи, когда заключенных переводили так четыре раза, — заявила советница.

Напомним, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что во время обмена украинских пленных и командиров «Азовстали» на Виктора Медведчука в качестве посредников были задействованы Саудовская Аравия, Турция и Польша.