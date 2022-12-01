Жителя Николаева отдали под корректировку вражеских ударов

В суд направлен обвинительный акт в отношении 48-летнего жителя Николаева за предоставление оккупантов целей для обстрела, за незаконное хранение оружия и распространение вражеской пропаганды.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что мужчина, поддерживая идеи пророссийской направленности, по мотивам оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии рф против Украины, решил способствовать государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины путем предоставления представителям этого государства имеющейся в его распоряжении информации о перемещении и расположении позиций ВСУ.

Так, в начале мая текущего года злоумышленник направил администратору специально созданного представителями спецслужб рф Телеграм-канала, текстовое сообщение, в котором заявил о себе и о своих намерениях сотрудничать с оккупантами в ущерб основам национальной безопасности Украины, на что получил согласие, а также начал получать задачи от них относительно передачи всей имеющейся в его распоряжении информации военного и оборонного характера в Николаеве и области.

В течение мая – июля предатель направил по меньшей мере 9 сообщений, в которых содержались сведения о местах нахождения подразделений и техники ВС Украины в Николаеве, с возможностью их идентификации на местности для ее использования, в том числе при нанесении ракетно-артиллерийских ударов.

В марте и апреле текущего года указанный гражданин распространил материалы, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины, а именно видеообращение к жителям Украины от имени представителей вооруженных сил рф и росгвардии, в которых авторы представляют свои действия «необходимой мерой при осуществлении специальной военной операции» на территории Украины.

В ходе санкционированного судом обыска у злоумышленника было изъято стрелковое огнестрельное оружие – 5,45-мм автомат Калашникова со сложным примером модели АКС-74 и 270 военных патронов к нему.

Во время следствия подозреваемый, пытавшийся сопротивляться, был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время он находится под стражей.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 111, частям 2,3 статьи 436-2, части 1 статьи 263 УК Украины.

За совершенные преступления злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводилось следователями СБУ в Николаевской области.

Напомним, как в Николаеве контрразведка СБУ нейтрализовала вражеского агента , одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб рф – им оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак. Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.